Discarica abusiva ad Aragona: un denunciato

Ad Aragona i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 49 anni. Lui avrebbe alimentato una discarica non autorizzata, abbandonandovi rifiuti pericolosi, in via Fontes Episcopi, in un’area di circa 30 metri quadri, dove tra l’altro sono stati rinvenuti elettrodomestici, automobili rottamate, materiali plastici, materassi, arredi in disuso e diversi contenitori di vernici. Il tutto è stato sequestrato.