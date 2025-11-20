Discarica abusiva ad Aragona: un denunciato

Ad Aragona i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 49 anni. Lui avrebbe alimentato una discarica non autorizzata, abbandonandovi rifiuti pericolosi, in via Fontes Episcopi, in un’area di circa 30 metri quadri, dove tra l’altro sono stati rinvenuti elettrodomestici, automobili rottamate, materiali plastici, materassi, arredi in disuso e diversi contenitori di vernici. Il tutto è stato sequestrato.
Notizie correlate
-
“Questo matrimonio non s’ha da fare”: canicattinese condannato per omicidio preterintenzionaleCondividi Visualizzazioni 113 Il 16 luglio del 2021 è morto all’ospedale “Papardo” di Messina il meccanico...
-
Preparate i cappotti, il tempo cambiaCondividi Visualizzazioni 174 Dopo settimane di caldo anomalo, in arrivo piogge e brusco calo delle temperature...
-
Regione, mozione di sfiducia dell’opposizioneCondividi Visualizzazioni 181 L’opposizione ha presentato all’Assemblea Regionale la mozione di sfiducia al presidente della Regione...