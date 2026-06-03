Discarica abusiva a San Leone: sequestrata area di oltre mille metri quadrati, denunciato imprenditore

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Un vasto terreno nella zona di San Leone era stato trasformato in un deposito illegale di rifiuti provenienti da attività edilizie, compresi materiali pericolosi come l’amianto. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della Polizia Locale di Agrigento nel corso di un’attività di controllo del territorio.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, nell’area, estesa per oltre mille metri quadrati, venivano accumulati rifiuti derivanti da lavori edili eseguiti in diversi comuni della provincia, senza alcuna autorizzazione e in violazione delle norme ambientali vigenti.

L’attività sarebbe stata gestita da un imprenditore italiano non residente ad Agrigento, che si sarebbe avvalso anche di lavoratori non regolarmente assunti e di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.

Per le irregolarità amministrative riscontrate è stata elevata una sanzione di mille euro, alla quale potranno aggiungersi ulteriori provvedimenti legati all’impiego di personale in nero. Sul fronte penale, l’uomo è stato denunciato e rischia, qualora venga riconosciuto colpevole al termine dell’iter giudiziario, una pena fino a cinque anni di reclusione.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati ambientali e alle attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti.