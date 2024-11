Discarica a Cammarata: denunciato un anziano di 84 anni

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un uomo di 84 anni che ha ammassato rifiuti di ogni tipo, anche speciali, in un’area di oltre 600 metri quadri, tra un ciclomotore, pneumatici, ferraglia, frammenti di cemento, pedane e materiali vari. L’intera area è stata posta sotto sequestro. Tale condotta, oltre a violare le normative vigenti in materia ambientale, contribuisce a provocare degrado e rischi igienico-sanitari per la comunità.