Disabilità gravi, 23 milioni per l’assistenza

Condividi

Visualizzazioni 63

L’assessorato regionale alle Politiche sociali ha disposto il pagamento di 23 milioni di euro ai distretti socio-sanitari per l’erogazione dei contributi alle persone con disabilità grave. Le risorse sono tratte dal “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza” e serviranno all’adozione dei piani personalizzati di assistenza sia per i minori che per i maggiorenni. L’assessore Nuccia Albano afferma: “Si tratta di azioni particolarmente preziose per tutte le famiglie impegnate nell’assistenza di un congiunto disabile. Lo scopo è duplice, ovvero supportare la persona nell’acquisizione di autonomia e competenze da una parte e alleggerire il carico assistenziale dei familiari dall’altra”.