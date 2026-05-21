Disabile aggredito e rapinato ad Agrigento: arresti domiciliari per una coppia

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Momenti di paura ad Agrigento dove un uomo disabile di 52 anni sarebbe stato vittima di una violenta aggressione a scopo di rapina. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, residente in un altro comune della provincia, sarebbe stata fermata per strada da una coppia dell’Est Europa che, dopo averla malmenata, si sarebbe impossessata del denaro che aveva con sé, circa 150 euro.

Dopo l’episodio, il cinquantaduenne si è rivolto alle forze dell’ordine denunciando l’accaduto. Gli investigatori hanno così avviato gli accertamenti riuscendo a identificare i presunti responsabili, già conosciuti dagli ambienti investigativi.

La coppia avrebbe tentato di allontanarsi dall’Italia cercando rifugio nel proprio Paese d’origine, ma sarebbe stata bloccata oltre confine nell’ambito di un altro grave fatto. Intanto, per la rapina avvenuta ad Agrigento, il gip ha disposto nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’aggressione e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.