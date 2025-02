Dirigenti Regione: Cusumano al posto di Ricciardo

Condividi

Le nomine dei nuovi direttori generali alla Regione Siciliana: dopo la rinuncia all’incarico da parte del direttore all’Istruzione, Carmelo Ricciardo, perché sotto processo, la Lega, partito di riferimento di Ricciardo, ha proposto al presidente della Regione, Renato Schifani, il sostituto, ovvero Vincenzo Cusumano. E’ attesa la ratifica in giunta. La rinuncia di Ricciardo è stata apprezzata come responsabile dal presidente Schifani.

E lo stesso Ricciardo ha sottolineato: “Ringrazio per la fiducia l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, ma le condizioni contingenti non mi consentono di svolgere la funzione di dirigente generale per opportunità. Non accetto di essere al centro delle polemiche, a causa della mia nomina, che danneggiano l’azione del governo Schifani impegnato su grandi cose per la Sicilia. La mia considerazione verso l’Amministrazione regionale, che servo da tanti anni, e la fiducia che ho sempre avuto nella magistratura, mi fanno fare un passo di lato. Intendo difendermi fino in fondo, precisando però che su sette capi di imputazione cinque sono stati già archiviati”.