Direttivo SGS : “Porteremo le istanze dei lavoratori, a cui noi siamo sensibili, all’attenzione del Ministro”

Condividi

Visualizzazioni 83

Il tempo inclemente non ha fermato la volontà dei dirigenti sindacali di incontrarsi nello stesso luogo dove è stato fondato: Buonfornello, provincia di Palermo. I dirigenti hanno affrontato le criticità del sistema scolastico: stipendi bassi, precarietà, risorse Agenda SUD e le disparità territoriali. La missione principale del SGS è rendere la scuola un “laboratorio di crescita”, un “ascensore sociale”, promuovendo inclusione, dialogo e investimenti adeguati dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale. Durante l’incontro, i dirigenti hanno discusso di tutela contrattuale e salariale su stipendi tra i più bassi d’Europa per docenti e ATA, hanno inoltre approfondito ulteriori interventi per l’introduzione di buoni pasto per il personale scolastico (un diritto negato rispetto ad altri dipendenti pubblici) e estensione delle tutele assicurative. Tra i punti affrontati, la critica verso la burocrazia eccessiva, sostenendo semplificazioni strutturali, come stabilizzazioni per precari e piani di assunzioni. Il direttivo infine ha commentato positivamente alcune misure del Ministro Giuseppe Valditara, ma chiede interventi coraggiosi per modernizzare il sistema.

La scuola italiana ha effettivamente bisogno di riforme significative per affrontare sfide strutturali e adeguarsi alle esigenze del presente. Tra i problemi principali ci sono la dispersione esplicita, l’invecchiamento del corpo docente (età media oltre i 50 anni), infrastrutture spesso obsolete (il 40% degli edifici scolastici non è a norma e un curricolo che fatica a integrare competenze digitali e trasversali richieste dal mercato del lavoro dichiarano i dirigenti SGS Scuola. Quello che è certo è che le nostre istanze saranno comunque, perché sono istanze a cui noi siamo sensibili, portate all’attenzione del ministro concludono i dirigenti sindacali.