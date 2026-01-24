Dinamica imprenditoriale agrigentina positiva

Condividi

Sono positivi i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Agrigento sulla dinamica imprenditoriale relativa agli ultimi tre mesi del 2025, da ottobre a dicembre: 2.172 nuove iscrizioni al Registro delle imprese a fronte di 1.592 cancellazioni. Il saldo è di 580 unità, pari a un incremento dell’1,43%. Il commissario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine, commenta: “Questi numeri restituiscono l’immagine di un sistema imprenditoriale che, pur operando in un contesto complesso, continua a esprimere capacità di iniziativa, adattamento e fiducia nelle potenzialità del territorio. Il saldo positivo rappresenta un indicatore significativo della vitalità economica della provincia”.