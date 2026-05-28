Dimesso il bambino di 10 anni precipitato a Monserrato

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E’ stato dimesso dall’ospedale dei bambini “Di Cristina” a Palermo, ed è rientrato ad Agrigento il bambino di 10 anni che lo scorso 10 maggio, domenica, precipitò dal primo piano dell’abitazione dei nonni paterni, a Monserrato, dove si recò in visita con i genitori, residenti a Porto Empedocle. Ha subito un grave trauma cranico e lesioni alle vertebre. E’ stato prima soccorso al “Sant’Elia” a Caltanissetta e poi trasferito al “Di Cristina” a Palermo. Adesso dovrà essere sottoposto a controlli periodici e riposare.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)