Dighe, Schifani dispone ripristino sicurezza della Trinità a Castelvetrano

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incaricato il Dipartimento regionale Acqua e rifiuti di adeguarsi subito alle richieste del ministero alle Infrastrutture per quanto riguarda lo svuotamento parziale dell’acqua della diga Trinità, nel territorio di Castelvetrano, in provincia di Trapani, per il ripristino sicurezza. Il ministero delle Infrastrutture ha prescritto in particolare la riduzione del quantitativo di acqua presente fino a un’altezza massima di 50 metri. Schifani ha inoltre sollecitato il Dipartimento a predisporre, in collaborazione operativa con il ministero, gli interventi di consolidamento necessari per un rapido e definitivo superamento delle criticità dell’invaso.