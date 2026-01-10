Diga fiume Verdura, esito positivo delle indagini idrografiche, on. Carmelo Pace: “Passo decisivo per la realizzazione della diga per il comprensorio”

Condividi

L’on. Carmelo Pace, Presidente del gruppo parlamentare della DC all’ARS, interviene in merito all’avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo invaso sul Verdura.

«L’esito positivo della prima indagine preliminare di valutazione – dichiara l’on. Pace – rappresenta indubbiamente un’ottima notizia per i nostri agricoltori e per il territorio. Si tratta di un altro importante passo finalizzato alla realizzazione della diga per il comprensorio del Verdura, stremato da un periodo siccitoso che ha messo a dura prova un’intera comunità e l’economia di un settore vitale e strategico come quello della produzione agricola».

Il nuovo invaso, previsto nel comune di Chiusa Sclafani, nel palermitano, al confine con la provincia di Agrigento, permetterebbe di invasare acqua dal fiume Verdura costituendo una preziosa risorsa di approvvigionamento idrico per tutto il territorio circostante.

«Quella di oggi è una tappa importante di un percorso e di un iter iniziati, in seno al Parlamento regionale, quasi due anni fa», osserva il deputato agrigentino. Che aggiunge: «Dall’appello al Presidente della Repubblica, durante la fase iniziale dell’emergenza idrica, nell’aprile del 2024, alla Risoluzione di portata storica approvata dalla Commissione Attività produttive all’ARS su mia richiesta di audizione per un’opera attesa da decenni, dallo stanziamento nella Legge Finanziaria di 500 mila euro per lo studio di fattibilità, alla notizia di oggi, relativa all’esito positivo delle prime indagini idrografiche per il nuovo invaso». Il prossimo step sarà, adesso, la fase relativa allo studio di fattibilità tecnico.

«Un ringraziamento – conclude Pace – all’assessore all’Energia Colianni e al Presidente della Regione Schifani, unitamente a tutti i soggetti coinvolti, per la sensibilità su un tema così delicato e l’impegno per un’infrastruttura epocale».