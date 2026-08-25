Difterite, l’Asp Palermo: nessun nuovo caso accertato

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, dal 17 agosto, ha attivato le procedure di sanità pubblica dopo il caso di difterite che ha coinvolto la bambina di quattro anni, deceduta nei giorni scorsi. Il direttore generale Alberto Firenze comunica che sono in corso l’indagine epidemiologica e il monitoraggio delle persone entrate in contatto con la bambina e con il cugino, anche attraverso la verifica delle vaccinazioni e delle condizioni cliniche. Al momento non risultano nuovi casi oltre ai due già noti: la bambina morta e il cugino ricoverato. L’Azienda è a lavoro sui controlli previsti e garantisce le vaccinazioni nei centri della città e della provincia, anche in seguito all’aumento delle richieste. Alberto Firenze invita le famiglie a controllare la propria situazione vaccinale.
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