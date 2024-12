Diffonde foto sessualmente esplicite, condannato 61enne

Condividi

Ha realizzato dei fotomontaggi utilizzando i volti di due donne canicattinesi, applicandole in foto di ragazze nude in inequivocabili atteggiamenti di natura sessuale e le ha diffuse sui social. Il Gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha inflitto la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione a un canicattinese di 61 anni, per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La pena è stata ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

All’imputato è stata applicata, una volta scontata la condanna, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di un anno. Lo stesso è stato inoltre condannato a risarcire del danno le parti civili, tra le quali l’Associazione Aps Luce Cav Telefono Aiuto, con una provvisionale immediata di 3.000 euro ciascuno. Disposta infine la confisca anche di due telefoni cellulari appartenenti al canicattinese.