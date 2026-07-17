Differenziata carta e cartone: Agrigento in ritardo

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Raccolta differenziata, carta e cartone, Agrigento indietro nella percentuale. Il report del Consorzio Comieco in Sicilia.

La raccolta di carta e cartone cresce in Sicilia, ma la provincia di Agrigento continua a registrare risultati inferiori rispetto alle medie regionale e nazionale. È quanto emerge dal 31° rapporto annuale di Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica), secondo cui nel 2025 nell’Isola sono state raccolte 254.351 tonnellate di materiali cellulosici, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente.

Nell’Agrigentino la raccolta ha superato le 17.400 tonnellate, con una media di 42,7 chilogrammi per abitante, un dato distante dai 53,2 chilogrammi della media siciliana e dai 67,5 di quella nazionale. A livello provinciale Catania si conferma al vertice per quantità complessive, con oltre 60 mila tonnellate raccolte, mentre Palermo è il territorio che ha registrato la crescita più significativa rispetto al 2024. Il primato della raccolta pro capite spetta invece a Ragusa, con 69,7 chilogrammi per abitante. Nel complesso, Comieco ha avviato al riciclo in Sicilia circa 179 mila tonnellate di carta e cartone, pari al 70% della raccolta differenziata regionale, garantendo ai 352 Comuni convenzionati corrispettivi economici per oltre 15,8 milioni di euro.

Il direttore generale del Consorzio, Roberto Di Molfetta, ha evidenziato il ruolo della Sicilia nella crescita della raccolta nel Mezzogiorno, ma ha anche sottolineato i margini di miglioramento ancora presenti. Secondo Comieco, infatti, nell’Isola potrebbero essere intercettate ogni anno fino a 70 mila tonnellate aggiuntive di carta e cartone, migliorando la qualità della differenziata e riducendo la presenza di materiali estranei che ostacolano il processo di riciclo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)