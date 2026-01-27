Diffamazione online, due pesi e due misure: il caso Signorini–Corona e il caso Arnone-resto del mondo. Il confronto tra le Procure di Milano e Agrigento

Condividi

Il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha imposto a Fabrizio Corona la rimozione immediata di contenuti ritenuti lesivi nei confronti di Alfonso Signorini riaccende il dibattito sul diverso approccio delle procure italiane nella gestione dei casi di diffamazione online e tutela della reputazione personale.

L’ordinanza, firmata dal giudice Roberto Pertile della Prima sezione civile di Milano, rappresenta un intervento rapido e incisivo: stop immediato alla diffusione dei contenuti, obbligo di rimozione da social e piattaforme di hosting, deposito del materiale privato in Tribunale e sanzioni economiche rilevanti per ogni violazione.

Un’azione giudiziaria che, secondo i legali di Signorini, risponde all’esigenza di arginare fenomeni di persecuzione mediatica e campagne diffamatorie che trovano nei social network una cassa di risonanza potenzialmente devastante.

Nel caso milanese, la risposta dell’autorità giudiziaria è stata tempestiva e strutturata, con misure cautelari chiare e immediatamente esecutive. L’obiettivo dichiarato è la tutela effettiva dei diritti della persona, in particolare onore, reputazione e privacy, attraverso strumenti in grado di prevenire ulteriori danni prima ancora di un eventuale giudizio di merito.

Un modello che, secondo molti osservatori, dimostra una crescente attenzione verso i reati commessi attraverso i mezzi digitali e l’uso distorto delle piattaforme social.

Di segno diverso è l’atteggiamento della Procura di Agrigento in una vicenda che riguarda il pluripregiudicato Giuseppe Arnone. Nonostante reiterate segnalazioni e innumerevoli denunce su condotte ritenute offensive e denigratorie, dove vengono presi di mira anche magistrati, politici, giornalisti e pezzi apicali delle Istituzioni, il comportamento dell’ex avvocato continua imperterrito il suo cammino diffamatorio e la sua persecuzione mediatica senza che alcuno lo freni

Una disparità di azione che alimenta interrogativi sulla uniformità dell’applicazione della tutela giudiziaria sul territorio nazionale e sulla reale efficacia degli strumenti a disposizione delle Procure per contrastare la diffamazione in rete.

Il confronto tra Milano e Agrigento solleva una questione più ampia: l’accesso a una tutela rapida ed efficace contro gli abusi online sembra ancora oggi dipendere dal contesto territoriale e dalla sensibilità dei singoli uffici giudiziari.

In un’epoca in cui la reputazione può essere compromessa in poche ore attraverso il web, la differenza tra un intervento immediato e una risposta tardiva può risultare decisiva. Le Procure italiane, pur muovendosi all’interno delle stesse norme, non hanno tutte la stessa velocità.