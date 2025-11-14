Diffamazione Alfonso Cicero, decreto di citazione diretta a giudizio per il già pregiudicato ex avvocato Giuseppe Arnone. (Nota del Direttore)

Condividi

La Procura della Repubblica di Palermo ha disposto il decreto di citazione diretta a giudizio a carico dell’ex avvocato Giuseppe Arnone per diffamazione aggravata e continuata posta in essere ai danni di Alfonso Cicero, ex presidente dell’Irsap. Condotta diffamatoria attuata da Arnone, ripetutamente, nel corso di un processo che si sta svolgendo davanti il Tribunale di Palermo ed ove lo stesso Arnone è imputato per diffamazione, mentre Cicero è parte offesa e parte civile costituita.

La prima udienza del processo a carico di Arnone, difeso dall’avv. Daniele Principato, si celebrerà davanti la terza sezione del Tribunale monocratico di Palermo, il 4 febbraio 2026, ove Cicero, parte offesa, si costituirà parte civile, per tramite dell’avv. Annalisa Petitto, per il riconoscimento del risarcimento dai danni subiti.

Arnone, come si legge dal decreto di citazione a giudizio – ove emergono numerosissimi fatti diffamatori contestatigli dalla Procura di Palermo – con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, attraverso atti scritti a sua firma indirizzati al Tribunale di Palermo, alla Corte di Appello di Catania e di Caltanissetta ed all’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, nonché mediante dichiarazione spontanee che rendeva in aula innanzi il Tribunale di Palermo nella persona della dottoressa Alessia Lupo, nonché e la pubblicazione di video su youtube, ledeva gravemente la reputazione di Cicero, accusandolo, falsamente, di essere un calunniatore, teste mendace, asservito al gruppo facente capo ad Antonio Calogero Montante (ex presidente di Confindustria Sicilia), di aver conferito illecitamente incarichi all’avv. Annalisa Petitto, di avere posto in essere, nel ruolo precedentemente ricoperto di presidente dell’Irsap, numerose e gravi condotte illecite finanche di natura concussiva per ottenere piaceri sessuali.

La condotta diffamatoria contestata ad Arnone è stata posta in essere dal 1° ottobre 2023 al 29 gennaio 2024, nel corso del processo a suo carico per diffamazione aggravata ai danni di Cicero.

Questo nuovo procedimento penale disposto dalla Procura di Palermo rappresenta il quinto processo a carico di Arnone scaturito dalle denunce di Cicero, parte offesa e, per tramite dell’avv. Petitto, parte civile costituita. Arnone, infatti, il 28 aprile 2025, è già stato condannato dal Tribunale di Catania per il reato di diffamazione aggravata ed al risarcimento dei danni in favore di Cicero e, sempre davanti il Tribunale di Catania, oggi è sotto processo per il reato di calunnia ai danni dell’ex presidente dell’IRSAP. Arnone, ancora, è in atto imputato, sempre per diffamazione aggravata e reiterata ai danni di Cicero, innanzi al Tribunale di Caltanissetta e di Palermo.

Nota del Direttore

In questo ennesimo procedimento per diffamazione contro il pluripregiudicato Giuseppe Arnone si spera che non faccia come negli ultimi processi. Chiamato da imputato a rispondere di gravissime diffamazioni contro chicchessia, Arnone, ha chiamato a testimoniare coloro i quali organizzano….. premi al Parco Archeologico!!! Strategia difensiva???

Il pluri è convinto di poter offendere chicchessia e poi, nei processi, cerca di spostare il tiro.

Purtroppo, però, non è così.

Lelio Castaldo