Diffamazione a danno di Cicero e Venturi: confermata condanna di Alloro

Condividi

Visualizzazioni 115

La Corte d’Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna a 600 euro di multa a carico dell’ex deputato regionale, Mario Alloro, imputato di diffamazione, a mezzo stampa, nei confronti dell’ex presidente dell’Irsap, Alfonso Cicero, e dell’ex assessore regionale alle Attività produttive, Marco Venturi, entrambi parte civile tramite l’avvocato Annalisa Petitto. La sentenza di secondo grado ha inoltre confermato il pagamento delle spese legali e del risarcimento danni a favore di Cicero e Venturi, da liquidare in separata sede civile. In primo grado il giudice ha quantificato i danni in 25.000 euro per ciascuno.

L’avvocato Annalisa Petitto

Nel 2010, con dichiarazioni rese alla stampa, Alloro offese gravemente la reputazione di Cicero e Venturi, affermando, contrariamente al vero, di essere stato rimosso per ritorsione dall’incarico di direttore generale del Consorzio Asi di Enna in quanto aveva “dato parere sfavorevole a numerosi atti proposti da Cicero tra cui il bilancio di previsione del 2009” che – sempre a dire di Alloro – sarebbe stato “palesemente falso e la cui approvazione potrebbe configurare gli estremi di un falso ideologico” e, altresì, poteva essere “frutto dell’opposizione al conferimento di incarichi nei confronti di professionisti politicamente impegnati, in un momento in cui i dipendenti dell’Asi di Enna non percepivano emolumenti da diversi mesi. Sempre al riguardo della revoca dall’incarico di direttore dell’Asi di Enna, Alloro aveva dichiarato che Venturi “per riuscire in questo obiettivo aveva dovuto rimuovere e poi nominare in meno di un anno tre nuclei di valutazione, tre commissari ed un comitato di garanti illegittimo” motivi della sua revoca di direttore generale, aggiungendo che “bastava verificare nominativi, appartenenze politiche e parentele di coloro che avevano determinato gli atti finalizzati alla revoca per avere la consapevolezza della ritorsione alla quale era stato sottoposto.”