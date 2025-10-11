Dichiarazione dell’Assessore all’Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Agrigento

Condividi

In merito alle notizie diffuse nei mesi scorsi riguardanti un presunto abuso edilizio in località San Leone, relativo al permesso di costruire n. 112 del 16 novembre 2022, rilasciato dal Comune di Agrigento per un intervento di demolizione e ricostruzione in via Malogioglio, ritengo doveroso informare la cittadinanza sull’esito formale del procedimento avviato a seguito dell’esposto del Codacons.

Con nota prot. 64547 del 26 settembre 2025, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica, Servizio 5 Vigilanza Urbanistica, ha comunicato la chiusura del procedimento, ritenendo legittimo e conforme alla normativa vigente il titolo edilizio rilasciato dal Comune di Agrigento.

Dall’accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 74 del 15 aprile 2025 e concluso con la relazione del 3 settembre 2025, è emerso che:

le contestazioni sull’applicazione del cosiddetto Piano Casa non trovano riscontro, poiché l’area interessata ricade in zona urbanistica in cui la demolizione e ricostruzione è ammissibile;

il calcolo dei volumi, compreso l’ultimo piano con altezza media di m. 2,33, risulta coerente con le previsioni progettuali;

la comunicazione di inizio lavori è stata regolarmente presentata il 3 ottobre 2023, entro i termini previsti;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2023 non incide sul titolo già rilasciato, da considerarsi “rapporto esaurito” ai sensi della circolare regionale n. 5/2023;

la deroga in altezza risulta ammissibile ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 380/2001.

Pertanto, il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica ha ritenuto pienamente legittimo il permesso di costruire n. 112/2022, dichiarando concluso l’iter amministrativo e archiviando l’esposto.

Come Amministrazione comunale accogliamo con soddisfazione l’esito dell’accertamento regionale, che conferma la correttezza e la trasparenza dell’operato degli uffici tecnici comunali.