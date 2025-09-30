Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Rigenerazione Urbana Gerlando Principato

Condividi

«Oggi consegniamo alla città un’opera attesa e importante: il consolidamento e la messa in sicurezza del versante retrostante i palazzi Crea al Viale della Vittoria è stato completato, con il collaudo statico e tecnico-amministrativo regolarmente firmato.

Un intervento che restituisce innanzitutto sicurezza ai cittadini che vivono in prossimità del costone, ma che allo stesso tempo ha rappresentato un’occasione di rigenerazione urbana. Non ci siamo limitati a mettere in sicurezza un’area fragile: abbiamo scelto di migliorarla, di renderla più vivibile e più bella.

Grazie all’impresa esecutrice, alla direzione dei lavori e al RUP, oltre al consolidamento dei muri su pali e alla protezione del banco tufaceo, abbiamo ridato nuova vita alla scaletta di collegamento tra via Picone e via Giovanni XXIII, oggi illuminata e integrata da nuove piantumazioni. Sono stati rifatti marciapiedi e ringhiere lungo le principali vie, reso sicuro il passaggio per studenti e pedoni, riqualificata l’area vicina alla Parrocchia del SS. Crocifisso e creati spazi più accoglienti per la socialità e la comunità.

Questo intervento non è solo un’opera tecnica, ma un tassello di una visione più ampia: fare delle opere pubbliche una leva di rigenerazione urbana, restituendo qualità della vita, sicurezza e nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici.

Agrigento merita luoghi sicuri, vivibili e belli. Oggi compiamo un passo importante in questa direzione.»