Diatriba Consorzio universitario Agrigento: l’intervento di Zicari e Bongiovì

Le consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Agrigento, Zicari e Bongiovì, intervengono a fronte della diatriba “Ruvolo e Mangiacavallo” che alimenta tensioni all’interno del Consorzio universitario di Agrigento. E affermano: “Lanciamo un appello al presidente della Regione, Renato Schifani. Presidente, torniamo a chiederle attenzione e cura per la nostra amata città, Agrigento. Per il nostro territorio l’Università, ovvero l’Ecua, è di fondamentale importanza. Siamo allarmate dalle notizie che leggiamo sulla stampa e la preghiamo di intervenire con tempestività per scongiurare ogni danno per gli studenti o per l’anno accademico in corso. A breve ci saranno le elezioni amministrative ad Agrigento, la nostra città ha bisogno di un clima sereno e della voglia di far funzionare le cose, chiudiamo la stagione delle incomprensioni e delle polemiche, apriamo un nuovo corso che abbia al centro il rilancio di Agrigento!”.
