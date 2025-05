DIA, relazione sull’attività svolta nel 2024: “Gli appalti in primo piano, poi la Stidda che strizza l’occhio a Cosa Nostra”

Condividi

E’ stata pubblicata la Relazione sull’attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2024, presentata dal Ministro dell’Interno al Parlamento e relativa all’analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso.

In data odierna a Palazzo Grazioli, in Roma, il Direttore della DIA, Gen. C.A. G. di F., Michele CARBONE, illustrerà agli organi di stampa la presente edizione che si connota per la significativa riduzione del gap temporale con il periodo di riferimento – in passato arrivato ad oltre un anno – per poter rendere disponibile un resoconto sull’andamento dell’azione antimafia “ravvicinato”, nonché relativo ad un arco diacronico maggiormente significativo, essendo adesso riferita all’intero 2024.

Ecco una sintesi della relazione illustrata al Parlamento Italiano:

La presente edizione della Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia per la prima volta condensa i dati e le informazioni relativi tanto al primo che al secondo semestre dell’annualità di riferimento, nella fattispecie il 2024, che è anche l’ultimo esercizio chiuso.

Si tratta di una assoluta novità, se si considera che sinora il documento veniva invece pubblicato a distanza di un anno e anche più dallo spirare del periodo in rilievo, costituito per giunta da un unico semestre.

La significativa riduzione di questo gap temporale consente di disporre di un resoconto “ravvicinato” e relativo ad un arco diacronico maggiormente significativo, a tutto beneficio dell’Autorità politica, magistratuale, prefettizia e degli altri stakeholder istituzionali, oltre che dei media, che dalla Relazione attingono per le rispettive finalità.

Nel solco delle innovazioni introdotte con le più recenti versioni, anche la struttura dell’odierna Relazione è stata inoltre snellita ed impostata sulle matrici mafiose, perché, atteso che i clan hanno infiltrato i contesti economici anche fuori dalle Regioni di origine, non si può guardare alla delinquenza organizzata solo volgendo lo sguardo verso i territori del sud Italia. Sarebbe ormai desueto parlare ancora, ad esempio, di sodalizi in Calabria, in Sicilia o in Campania in quanto bisogna più che mai abituarsi a considerare appunto le matrici mafiose della ‘ndrangheta, di cosa nostra o della camorra, aldilà dei confini locali, non trascurandone altresì la proiezione internazionale. L’intento è dunque quello di descrivere l’operatività delle conventicole mafiose nel loro complesso declinandone poi le presenze a livello territoriale, lo specifico modus operandi adottato nei vari contesti d’area, dando risalto alla descrizione delle azioni di contrasto di tutte le componenti del sistema antimafia.

Ciò si accompagna ad una rinnovata rappresentazione grafica della presenza mafiosa (illustrata nella versione completa), conseguente all’avvertita esigenza di rendere le dinamiche criminali più facilmente ed immediatamente intellegibili al lettore. Non si tratta solamente di migliorare un’estetica grafica, ma di adeguare le mappe secondo standard di visualizzazione più moderni a vantaggio della chiarezza del dato informativo e della sua aderenza al fenomeno rappresentato, nel tentativo di ricostruire un “quadro di riferimento” delle diramazioni dei clan nel territorio nazionale il più possibile esaustivo e preciso sulla base delle risultanze informative raccolte nel tempo dagli organi investigativi delle Forze di polizia. Diversamente, il contenuto testuale è incentrato solo sulla descrizione del “quadro di aggiornamento” rilevato nel torno temporale in esame, andando a dettagliare specificamente gli elementi di novità rilevati rispetto alle mappe grafiche che, come detto, sintetizzano visivamente tutte le informazioni sui gruppi criminali stratificate nel tempo.

Nella riferita prospettiva globale delle mafie sono state avviate collaborazioni interistituzionali per procedere alla traduzione dell’elaborato in varie lingue straniere, per rendere maggiormente accessibile anche all’estero la portata dell’azione antimafia condotta dal- le Istituzioni italiane nell’ambito di un modello di prevenzione cui gli altri Paesi sempre più mostrano di volersi ispirare: proprio l’armonizzazione degli istituti normativi interni e delle procedure repressive messe in campo dai singoli Stati è la chiave per consentire alle rispettive Autorità nazionali di operare con un coordinamento maggiormente efficace nella lotta alla criminalità mafia style. Sulla copertina è impressa l’opera dell’artista contemporaneo Rosario Oliva – realizzata per il calendario della DIA – che riproduce una skyline di grattaceli e palazzi della finanza e del business la quale, rispecchiandosi nell’acqua, mostra in modo speculare un riflesso contrapposto fatto di banconote, lingotti, cumuli di monete e, tra queste due realtà strettamente collegate, si inserisce il motto “follow the money” che incarna l’ineludibile strategia investigativa nella guerra alle mafie. Se è vero che il denaro rappresenta la principale risorsa uti- lizzata dalla criminalità organizzata per consolidare il potere e accrescere la propria influenza, allora esso costituisce anche un mezzo “da seguire” per individuare i veri responsabili delle condotte illecite, beneficiari effettivi dei profitti di reato”.