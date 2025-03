Detrattori e odiatori sociali, prima o poi la gente si stanca…

Condividi

E’ solo una questione di tempo, ma prima o poi la gente comincia davvero a stancarsi dai detrattori che hanno permesso di far offendere Agrigento e gli agrigentini. Una volta, due volte, tre volte, dieci volte, cento volte, mille volte, insomma ogni giorno fango e lerciume sputato su Agrigento, soprattutto quando questa vive un momento di allegria, di bellezze e di grande afflusso di pubblico.

Che la gente sia stanca (e oggi anche coraggiosa) lo si capisce dal fatto che oggi per contestare il fango che viene buttato quotidianamente da un blog che si chiama Report Sicilia entra a gamba tesa anche in casa sua. E lo fa in modo deciso, preciso e soprattutto molto onesto. Si, per carità, si può essere anche contro con chi la pensa diversamente, ma andare a prendere a calci nel culo fino a casa propria (nei commenti) il blog Report Sicilia è davvero una cosa imbarazzante.

Un blog, dalle centomila visite al giorno (più IVA) il cui editore si chiama Giuseppe Di Rosa che non ha bisogno certo di presentazioni. Basta dire Giuseppe Di Rosa e si presenta da solo (e poi si lamenta che si sente stalkerizzato dimenticando che quotidianamente uccide e offende un bel pezzo di agrigentini tra cui il Direttore di questo giornale).

Dimentica il Di Rosa, che piange minestre riquadiate, che quando attacca le persone estremamente perbene non gli passa nemmeno per l’anticamera del cervello se ad ascoltare i suoi lamenti ci siano i figli, la moglie, i genitori, mariti dei malcapitati. Chi cinni futti a iddru? Lui va avanti e basta. Però poi fa u chiangiminestra e si sente stalkerizzato!!!. Cose dell’altro mondo.

Proprio nei giorni scorsi ha attaccato in modo violento e indicibile il Segretario Generale del Libero Consorzio di Agrigento. Questo giornale ha dato ampio spazio a questa vicenda assolutamente vomitevole. Per non parlare (e presto ve ne renderemo conto e ragione) di come ha trattato, da perfetto omofobo, un presunto non etero (così non sbagliamo). Insulti, epiteti, offeso di pessimo gusto fino a dire: “Tu mi volevi fare ma a me non mi piaci, io amo le donne…”. Il tutto in uno dei suoi ragguardevoli video.

E chiama pluripregiudicati che nopn possono svolgere la propria attività di avvocato (in quanto radiato dall’Aldo) per fare smettere chi non la penso come lui. Insomma, al circo se ne vedono di più brutte…

La notizia apparsa in questi giorni sul blog Report Sicilia riguardava il caos che ad Agrigento hanno creato le casette del Mandorlo in Fiore, come potete vedere nella foto. Ebbene, mentre prima la gente stava zitta, adesso finalmente ha capito che è arrivata l’ora di smetterla, di non continuare più ad offendere Agrigento e gli agrigentini (molti dei quali mafiosi), di buttare fango continuamente solo perchè nel passato non sono stati accontentati chi per un assessorato o chi per non avere ricevuto un tozzo di pane.

Su una sessantina di commenti, scritti proprio a casa del blog Report Sicilia, un buon 80% attacca ferocemente “l’editore” (?????????????) Di Rosa Giuseppe. Gente stanca, stanchissima, schifata da quello che legge ogni giorno su quelle pagine ma anche su altri blog e su una pagina che si spaccia per satirica. Tra l’altro si nota come davvero questa gente odia la propria città e si scatena con tanta rabbia verso il popolo.

Noi pubblichiamo i commenti (a scanso di equivoci) per farvi avere contezza immediata di come davvero, ormai, le gente si ribella e non ne può più di questo continuo sputafango locale e nazionale. Ad essere le più agguerrite sono le signore (ma tanti altri uomini), certamente perbene, che rifiutano categoricamente questo stato di cose. N.B. abbiamo lasciato anche qualche errore di ortografia per rendere più originale il commento scritto.

Eccoli qui, a voi le scelte per sapere da che parte stare.

