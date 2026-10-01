Detenuto tenta il suicidio in carcere, salvato dagli agenti: l’USPP chiede un riconoscimento

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Momenti drammatici nella notte del 24 settembre alla Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita. A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria, che sono riusciti a prestare soccorso all’uomo e a scongiurare conseguenze irreversibili.

A rendere noto l’episodio è l’USPP Sicilia, attraverso il segretario regionale Giuseppe Terrazzino, che ha scritto alla Direzione dell’istituto e al Comando di Reparto per evidenziare la professionalità dimostrata dagli operatori durante l’emergenza.

Secondo il sindacato, gli agenti hanno affrontato una situazione improvvisa e delicata con prontezza, lucidità e grande senso di responsabilità. Particolarmente determinante sarebbe stato l’intervento di un agente e di un assistente capo, entrati in azione nelle primissime fasi dell’emergenza.

Per l’USPP, episodi di questo tipo dimostrano quanto nel lavoro penitenziario siano fondamentali esperienza, formazione, equilibrio e capacità di coordinarsi rapidamente. In pochi istanti, infatti, gli operatori possono trovarsi a prendere decisioni dalle quali dipende la vita di una persona.

Alla luce dell’intervento, l’USPP Sicilia ha chiesto alla Direzione e al Comando di Reparto di avviare l’iter per il conferimento di una ricompensa ai tre operatori individuati, ritenendo meritevole di riconoscimento la loro condotta durante le fasi dell’emergenza.

Il sindacato ha inoltre chiesto che, nell’ambito dell’istruttoria, venga valutato anche il contributo fornito dagli altri appartenenti al Corpo coinvolti nell’operazione, sottolineando il carattere corale dell’intervento.

«Riconoscere il merito significa valorizzare professionalità, senso di appartenenza, spirito di servizio e capacità di fare squadra», sottolinea l’USPP, richiamando il lavoro quotidiano e le responsabilità che gravano sul personale della Polizia Penitenziaria.

Un intervento che, ancora una volta, ha messo in evidenza il ruolo degli agenti anche nelle situazioni più delicate e imprevedibili della vita carceraria.