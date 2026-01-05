Detenuto appicca il fuoco: tre poliziotti gravemente intossicati

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 219

Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare ristretto nel reparto “Tirreno” del carcere di Trapani ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti e il materasso, con il dichiarato intento di ottenere un trasferimento. In pochi istanti, i locali sono stati invasi da una densa coltre di fumi tossici, annullando ogni visibilità e rendendo l’aria irrespirabile. L’intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio.
Tre agenti sono entrati nella cella satura di fumo per soccorrere il detenuto. Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale di Trapani, dove sono attualmente sottoposti a ossigenoterapia per la grave inalazione di fumi tossici.

Notizie correlate

Leave a Comment