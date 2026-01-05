Detenuto appicca il fuoco: tre poliziotti gravemente intossicati

Condividi

Un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare ristretto nel reparto “Tirreno” del carcere di Trapani ha appiccato il fuoco alla propria cella utilizzando indumenti e il materasso, con il dichiarato intento di ottenere un trasferimento. In pochi istanti, i locali sono stati invasi da una densa coltre di fumi tossici, annullando ogni visibilità e rendendo l’aria irrespirabile. L’intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio.

Tre agenti sono entrati nella cella satura di fumo per soccorrere il detenuto. Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale di Trapani, dove sono attualmente sottoposti a ossigenoterapia per la grave inalazione di fumi tossici.