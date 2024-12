“Destinazione Agrigento 2025”: si presenta il Piano comunicativo

Condividi

Ad Agrigento lunedì prossimo, 30 dicembre, a Casa Sanfilippo, sede del Parco della Valle dei Templi, alle ore 10:30 sarà presentato in conferenza il piano comunicativo per la destinazione Agrigento in occasione dell’anno di Capitale italiana della cultura 2025. Interverranno Roberto Sciarratta, Franco Miccichè, Giuseppe Parello, i rappresentanti della Fondazione Agrigento 2025, della Fondazione Teatro Pirandello e della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento. Sarà anche occasione di consuntivo delle attività preparatorie già svolte.