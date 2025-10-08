Deputato supplente: ok dell’Assemblea Regionale Siciliana

L’Assemblea Regionale, con voto segreto, 37 sì e 28 no, ha espresso parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale per l’introduzione del deputato supplente, già presente in altri consigli regionali. Il parere è obbligatorio ma non vincolante. Adesso il disegno di legge dovrà essere approvato in doppia lettura tra Camera e Senato. Il deputato supplente è il deputato primo dei non eletti che subentra al posto del deputato nominato assessore, rendendo così incompatibile il doppio ruolo deputato – assessore.
