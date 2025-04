Depuratori e reti fognarie in Sicilia: in affanno contro le sanzioni Ue

Condividi

In Sicilia bisogna avviare entro il 2025 gli ultimi undici cantieri finora al palo per scongiurare tre procedure di infrazione comunitarie per i depuratori e le reti fognarie. Diversamente si pagheranno una quarantina di milioni all’anno di sanzioni. Per bloccare le procedure di infrazione (la prima risalente al 2004, la seconda al 2009 e l’ultima a pochi giorni addietro) il governo nazionale ha stanziato 667 milioni per le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. E il governo Schifani ha aggiunto 350 milioni di fondi comunitari. Quella per la depurazione è una partita che vale un miliardo, almeno nella Sicilia Occidentale.