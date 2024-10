“Deprecabile propaganda contro di me”. Così il sindaco di Agrigento Miccichè che precisa: “Contribuirò alle spese del trasporto di Patrizia da cittadino e non da sindaco”

Condividi

Come già precisato dai legali, nell’interesse dei figli della compianta signora Patrizia Russo, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ritiene allo stesso modo opportuno ribadire che il Comune non ha assunto alcun onere finanziario relativo alle spese per il rientro della salma della signora Patrizia Russo e per i funerali. Miccichè, rifuggendo da ogni forma di deprecabile propaganda, ha ritenuto, da semplice cittadino e non in veste di sindaco, secondo propria coscienza, di contribuire personalmente alla raccolta fondi, rispondendo intimamente ai propri sentimenti di cordoglio e di condivisione del dolore della famiglia.

Il sindaco Francesco Miccichè, con profondo rammarico, informa che non potrà essere presente al funerale della signora Patrizia Russo, poiché sarà fuori sede per impegni istituzionali già programmati.