Depositata la mozione di sfiducia a Schifani

Condividi

Visualizzazioni 142

E’ stata depositata all’Assemblea Regionale la mozione di sfiducia dell’opposizione al presidente Schifani, con 23 firme dei deputati del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Controcorrente, che affermano: “Da tempo la Regione Siciliana è investita da numerose iniziative dell’autorità giudiziaria che coinvolgono esponenti politici della maggioranza che sostiene il presidente della Regione, componenti del governo regionale e soggetti da loro nominati ai vertici della sanità regionale, della burocrazia e degli enti collegati, suscitando profondo sconcerto e indignazione nell’opinione pubblica regionale e nazionale. Nonostante ciò, il presidente della Regione non ha ritenuto di rendere comunicazioni tempestive all’Assemblea Regionale Siciliana, fuggendo al necessario confronto istituzionale sulla rilevanza politica e amministrativa dei fatti oggetto d’indagine e sulle loro ricadute sull’azione di governo”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)