Depistaggio su via D’Amelio, i legali dei poliziotti imputati ricusano il giudice

Gli avvocati difensori dei poliziotti Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, imputati a Caltanissetta del depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio, hanno ricusato il presidente del collegio che celebra il dibattimento, Alberto Davico. Nell’atto i legali rilevano che il magistrato è stato parte della Corte d’Appello che ha già processato per le stesse imputazioni altri tre funzionari di polizia, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. E quindi si sarebbe già espresso sul lavoro dello stesso pool investigativo in cui i sette poliziotti, i tre e adesso i quattro imputati, hanno lavorato.
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