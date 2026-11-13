Depistaggio Borsellino, perquisizioni per De Gennaro e Contorno

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Nuove indagini a carico di ignoti nell’ambito del depistaggio investigativo della strage di via D’Amelio. Perquisizioni per De Gennaro e Contorno.

I carabinieri del Ros hanno eseguito dei decreti di perquisizione a carico, tra gli altri, dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, e dell’ex collaboratore della Giustizia, Salvatore Contorno. Sono stati emessi dalla Procura di Caltanissetta, capeggiata da Salvatore De Luca, nell’ambito di un’inchiesta che tenderebbe a riscontrare ulteriori responsabilità di persone da identificare, appartenenti ad apparati istituzionali e superiori ad Arnaldo La Barbera, nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e nella scomparsa dell’agenda rossa del procuratore Paolo Borsellino.

Lo stesso De Luca spiega l’origine delle nuove indagini citando l’arresto di Salvatore Contorno, avvenuto all’alba del 26 maggio 1989 in anomale circostanze, e la sua gestione da parte del gruppo della Polizia diretto dall’allora funzionario Gianni De Gennaro. Sarebbero emersi elementi su possibili pressioni verso Contorno per impedirgli di rendere dichiarazioni ai magistrati di Caltanissetta. Sotto esame anche documenti che sarebbero stati occultati e successivamente recuperati dagli investigatori. Tutti i perquisiti non sono indagati per il reato di strage. L’indagine infatti è a carico di ignoti.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)