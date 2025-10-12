Denunciato un automobilista dopo un incidente

Condividi

I poliziotti della sezione Volanti della Questura, hanno denunciato un automobilista agrigentino cinquantatreenne, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose stradali. Gli agenti, alcuni giorni fa, sono intervenuti alla rotonda di viale Cannatello, a seguito di un incidente stradale fra un’auto Audi Q3 e una moto Yamaha T-Max.

L’impatto ha fatto sbalzare il motociclista contro il parabrezza dell’autovettura. Trasportato in ospedale i medici hanno riscontrato una evidente frattura. Ne avrà per 50 giorni.