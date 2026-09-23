Denunciato presunto pusher di 17 anni a Licata

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Un 17enne di Licata è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. Durante un controllo, indotto dal suo atteggiamento sospetto, i militari hanno colto il giovane in possesso di alcuni grammi di hashish e di un bilancino di precisione. La successiva perquisizione nell’abitazione dello studente ha svelato altra droga, per un totale di circa dieci grammi tra cocaina e hashish.