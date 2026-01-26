Denunciato dalla moglie: arrestato a Favara

A Favara i Carabinieri della locale Tenenza, su ordine della Procura condiviso dal Tribunale di Agrigento, hanno arrestato un pregiudicato di 44 anni, indagato di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento a seguito di incendio. E’ stato denunciato dalla moglie. Lui è stato già condannato in Appello a 4 anni di reclusione per violenza sessuale a danno di un’amica della figlia. La moglie ha subito soprusi, aggressioni e l’incendio dell’automobile.
Notizie correlate
-
Agrigento, svaligiati distributori automatici al cimitero BonamoroneCondividi Visualizzazioni 117 Ad Agrigento al cimitero Bonamorone ignoti hanno forzato un ingresso, si sono intrufolati...
-
Agrigento, droga, due arrestiCondividi Visualizzazioni 98 Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti hanno arrestato due immigrati dalla Tunisia...
-
Akragas SLP, prova di forza contro la Sommatinese: 4-0 e messaggio al campionatoCondividi Visualizzazioni 203 L’Akragas SLP risponde presente e lo fa con una prestazione autoritaria. Nella 17ª...