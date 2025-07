Denunciati due ladri di Palma in trasferta a Porto Empedocle e Realmonte

Condividi

I Carabinieri di Porto Empedocle hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento due uomini di 44 anni, entrambi residenti a Palma di Montechiaro, ritenuti responsabili di una serie di furti, commessi nottetempo, a danno di esercizi commerciali a Porto Empedocle e a Realmonte. Le indagini, avviate alcuni mesi addietro anche avvalendosi di video – sorveglianza, hanno consentito di risalire all’automobile utilizzata per commettere i reati, e poi di identificare i presunti autori. Nel corso delle perquisizioni, effettuate in collaborazione con i Carabinieri di Palma di Montechiaro, sono stati rinvenuti numerosi oggetti in ceramica e un binocolo, risultati provento di almeno tre furti commessi tra maggio e giugno. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita ai legittimi proprietari al termine degli accertamenti.