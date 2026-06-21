Democrazia Cristiana, Sabrina Lattuca eletta segretaria cittadina di Realmonte

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Si è riunito nella mattinata di oggi il direttivo provinciale della Democrazia Cristiana a Realmonte, in provincia di Agrigento. Nel corso dell’incontro è stata ufficializzata l’elezione di Sabrina Lattuca alla guida della segreteria cittadina del partito.

L’assemblea, caratterizzata da un clima di partecipazione e condivisione, ha visto la presenza di dirigenti e rappresentanti del movimento politico a livello provinciale e locale. Tra i presenti, l’onorevole Pace, la segreteria provinciale rappresentata da Antonella Vita e l’avvocato Gianfranco Pilato.

Nel suo primo intervento da segretaria cittadina, Sabrina Lattuca ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e per il sostegno manifestato durante l’incontro.

«Ringrazio l’onorevole Pace, la segreteria provinciale rappresentata da Antonella Vita, l’avvocato Gianfranco Pilato e tutti i presenti per il sostegno e la partecipazione. Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di contribuire alla crescita della nostra comunità», ha dichiarato.

La neoeletta segretaria ha inoltre rivolto un messaggio di augurio al nuovo gruppo dirigente, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno condiviso.

«Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a tutto il nuovo direttivo, certo che saprà operare con dedizione, responsabilità e spirito di servizio nell’interesse del territorio e dei cittadini», ha aggiunto.

Lattuca ha infine ribadito la volontà di portare avanti un percorso politico improntato all’unità e alla valorizzazione delle potenzialità locali: «Andiamo avanti con determinazione e unità di intenti per costruire insieme un percorso di crescita e sviluppo per il nostro territorio».

L’elezione della nuova segretaria cittadina rappresenta un passaggio significativo per l’organizzazione della Democrazia Cristiana a Realmonte, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso una rinnovata attività politica e di ascolto delle esigenze della comunità.