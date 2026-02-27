Definitivo l’ergastolo per gli “amanti diabolici” di Cerda

Condividi

Carlo La Duca

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna all’ergastolo a carico di Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i due amanti di Cerda, in provincia di Palermo, imputati di avere ucciso il marito della donna, Carlo La Duca, occultandone il cadavere, che non è mai stato trovato. Di lui, imprenditore agricolo, non vi sono state più tracce dal 19 gennaio del 2019 quando è uscito da casa per recarsi a Cinisi dalla nuova compagna e trascorrere il fine settimana insieme. Lungo il tragitto è stato nel terreno di Pietro Ferrara, a Ciaculli, dove sarebbe stato ucciso, e Luana Cammalleri avrebbe partecipato all’omicidio. Il tragitto dell’auto di La Duca fu seguito tramite un gps.

