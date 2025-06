Deceduto uomo ferito ieri sera a pistolettate

Condividi

E’ morto in nottata all’ospedale “Di Maria” ad Avola l’uomo vittima di un agguato a colpi d’arma da fuoco avvenuto nella serata di ieri ad Avola, nel Siracusano. La vittima è Paolo Zuppardo, 48 anni, già inquisito in alcune inchieste per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione aggravata, minacce aggravate nei confronti del giornalista Paolo Borrometi e per minacce verbali all’ex sindaco di Avola, oggi parlamentare nazionale, Luca Cannata. Zuppardo è stato alla guida della sua automobile, speronata dall’auto dei killer. Gli hanno sparato. Indagini sono in corso: vi sarebbe un video – sorveglianza che ritrae i momenti della sparatoria.