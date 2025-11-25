Debito Aica, Schifani: “La Regione non pagherà al posto di altri”

Condividi

Visualizzazioni 121

Il presidente della Regione, Renato Schifani, in una lettera scritta al quotidiano “La Sicilia”, ha precisato che la Regione non ha alcuna responsabilità per il debito dell’Aica verso Siciliacque, e che, pertanto, non pagherà al posto di altri. Schifani spiega: “E’ la persistente mancanza di regolarità nei pagamenti da parte dei Comuni e di Aica, quale gestore unico del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento, a generare le attuali tensioni finanziarie e operative. La riduzione dell’erogazione idrica paventata da Siciliacque, che è una misura prevista dalla normativa e conseguenza diretta dell’enorme esposizione economica accumulata, dovrebbe spingere tutte le amministrazioni coinvolte a un’assunzione immediata di responsabilità. Abbiamo proposto ad Aica la creazione di un fondo di rotazione di 20 milioni di euro per consentire, nell’immediato a saldare parte dei debiti, ma i Comuni hanno preferito rinunciare perché avrebbero voluto un finanziamento a fondo perduto. E’ un percorso non praticabile perché istituzionalmente diseducativo nei confronti di tutti gli enti che hanno sempre pagato”.