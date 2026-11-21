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Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di campagna. Secondo quanto riportato da Open, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. La notizia ha scosso gli ambienti istituzionali e investigativi.

De Gennaro era finito sotto inchiesta dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito delle indagini sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, l’ex capo della Polizia sarebbe rimasto profondamente turbato dall’indagine. La famiglia, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avrebbe dato l’allarme, consentendo alle forze dell’ordine di raggiungere l’abitazione e fare la drammatica scoperta.

La vicenda giudiziaria era particolarmente delicata. La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto di De Gennaro, ma il gip aveva respinto la richiesta. I magistrati avevano quindi presentato ricorso al Tribunale del Riesame. L’interrogatorio dell’ex capo della Polizia era stato fissato per il prossimo 1° dicembre.

Le contestazioni riguardavano un presunto depistaggio dichiarativo e la presunta sottrazione e distruzione di documentazione, nell’ambito degli accertamenti sui rapporti tra De Gennaro, l’ex dirigente della Squadra mobile Arnaldo La Barbera e il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Si tratta di accuse che De Gennaro avrebbe dovuto affrontare nelle sedi giudiziarie e sulle quali non era intervenuta alcuna condanna.

La sua morte apre ora una pagina drammatica in una delle inchieste più delicate legate ai misteri ancora irrisolti della strage di via D’Amelio.