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Pubblicata ampia parte delle lettere di Gianni De Gennaro. Al procuratore De Luca: “Se hai una coscienza mi avrai sulla coscienza”.

L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, morto suicida, così, in sintesi, ha scritto nella lettera in cui ha premesso: “Per chi vorrà pubblicarla”, prima di spararsi un colpo alla testa: “Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un condannato a morte non può mentire. Questo è il mio testamento morale. Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie. Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto, che ho voluto tenere al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia. In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa”.

De Gennaro si riferisce all’omicidio di Pasolini, assassinato nel ‘75, per il quale nei giorni scorsi è stata annunciata dalla stampa la riapertura delle indagini. E poi prosegue: “Prima di trasferire tutto su un computer, ho riempito di carte decine di faldoni, e ad ogni trasloco o spostamento era un’enorme fatica. Ho versato tutto in un apparecchio di nuova generazione, e ho chiesto l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero. Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti e ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno. Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato. Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli.

Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me. In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi. Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia. Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando. Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità. In fede, Gianni De Gennaro”. A Salvatore De Luca, a capo della Procura di Caltanissetta che lo ha indagato nell’ambito dell’inchiesta sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D’Amelio contro Paolo Borsellino, De Gennaro scrive: “Sei riuscito ad arrivare dove la mafia non era riuscita ad arrivare. Se hai una coscienza mi avrai sulla coscienza”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)