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È stata rinviata al 17 dicembre l’udienza innanzi al Tribunale del Riesame di Caltanissetta sulle misure cautelari richieste per i quattro co-indagati dell’ex prefetto Gianni De Gennaro, indagati di depistaggio aggravato dall’aver agevolato la mafia. L’udienza, inizialmente fissata per l’1 dicembre, è stata posticipata su istanza dei legali, che hanno invocato la necessità di disporre di più tempo per esaminare l’ingente mole di documenti dell’inchiesta. Il procedimento è approdato al Riesame dopo che il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta della Procura di applicare misure cautelari nei confronti di De Gennaro, successivamente morto suicida, dei suoi collaboratori Massimo Carnicelli, Donatella Peruzzi e Francesco Pacetto e del pentito Totuccio Contorno.