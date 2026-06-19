Dardi e saette tra Aica e Siciliacque

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L’Aica ha diffidato Siciliacque: “Entro tre giorni si aumenti la dotazione idrica agrigentina a 60 litri al secondo come concordato”. I dettagli sulla contesa.

L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, è arrabbiata. I vertici hanno scritto a Prefetto, Questore, Procure di Agrigento e Palermo, Regione, Protezione civile, all’autorità di regolazione Arera e al Garante della concorrenza e del mercato. Perché nel mese di giugno la dotazione idrica per Agrigento e provincia avrebbe dovuto essere aumentata di 60 litri al secondo. E invece sono solo 39 in più. Presidente e Direttore dell’Aica, Danila Nobile e Francesco Fiorino, gridano allo scandalo, a fronte della perdurante crisi idrica e dei rischi sanitari e di ordine pubblico.

Nobile e Fiorino hanno diffidato Siciliacque: “Avete 3 giorni di tempo per aumentare a 60 litri, come concordato. Poi a luglio più 110 litri al secondo. Poi ad agosto più 140. E poi da settembre, al tramonto dell’estate, nuovamente 110”. Siciliacque vanta crediti. L’Aica replica: “Si tratta di un debito di nemmeno 6 milioni di euro. E’ fisiologico per un’azienda pubblica. Ogni mese paghiamo circa 900 mila euro. Non vi sono scuse per ridurre la fornitura. Tra 2025 e 2026 abbiamo pagato a Siciliacque più di 21 milioni di euro. Mica pretendiamo l’acqua gratis”.

Quindi l’Aica ha sollecitato il Garante della concorrenza e del mercato ad avviare una istruttoria su Siciliacque, per riscontrare eventuali violazioni e di conseguenza adottare misure cautelari. In sostanza, l’Aica intende che sia accertato se Siciliacque, riducendo la fornitura idrica, abusi della propria posizione dominante, essendo l’unico fornitore per la provincia agrigentina. E mancano alternative concorrenziali.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)