Danno per ingiusta detenzione da rideterminare per Luigi Gentile

L’ex deputato e assessore regionale Luigi Gentile, 65 anni, di Raffadali, sarà risarcito per ingiusta detenzione, con una cifra da rideterminare, nell’ambito dell’inchiesta intitolata “Ciapi”, ruotante intorno a dei corsi di formazione professionale. Gentile, arrestato nel 2013, ha trascorso 15 giorni in carcere, e poi 76 giorni ai domiciliari. Poi è stato assolto con sentenza definitiva. La Corte d’Appello di Palermo ha stabilito un risarcimento di 11.555 euro, ovvero 235 euro per ogni giorno trascorso in carcere e 118 euro per ogni giorno ai domiciliari. Gentile non ha condiviso quanto determinato, ritenendolo non congruo, e ha opposto ricorso in Cassazione, che adesso ha accolto le sue istanze. Si procederà pertanto ad una nuova valutazione dell’entità del danno patito.