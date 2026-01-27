“Danni Ciclone”: fondi e rimedi in Sicilia

Condividi

Primi 33 milioni di euro alla Sicilia per i danni dal maltempo. Il resto dopo i riscontri tecnici. Schifani ha allestito una cabina di regia per l’emergenza.

Il governo nazionale ha stanziato i primi 100 milioni di euro per gli interventi più urgenti nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, flagellate dal ciclone Harry. Alla Sicilia 33 milioni di euro. I presidenti delle tre Regioni sono commissari delegati per l’emergenza con ampi poteri di deroga, e lavoreranno in raccordo con i sindaci dei Comuni colpiti. Gli agrigentini sono Agrigento, Camastra, Favara, Licata, Lampedusa e Linosa, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Ribera, e Villafranca Sicula. Il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, ha spiegato che, non appena saranno riscontrati e valutati tecnicamente i danni, si procederà all’erogazione delle somme necessarie alla ricostruzione.

Nel frattempo Schifani ha allestito a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, una cabina di regia per l’emergenza maltempo che ha investito la Sicilia. Al comando vi sono lo stesso Schifani e poi Simona Vicari, già Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e alle Attività produttive. Schifani ha testimoniato il disastro riscontrato durante i sopralluoghi, ha esortato alla massima collaborazione gli uffici della Regione evitando i compartimenti stagni, la semplificazione delle procedure per la presentazione delle istanze e le relative erogazioni dei contributi, e l’evasione celere delle autorizzazioni ambientali per le quali è stata istituita un’apposita commissione tecnica.

Nella cabina di regia tra gli altri sono impegnati anche gli assessori regionali Giusi Savarino, Alessandro Aricò ed Edy Tamajo, con deleghe a Territorio, Ambiente, Infrastrutture, Trasporti e Attività produttive.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)