“Danni ciclone”: dall’Ars 41 milioni di euro

Condividi

Visualizzazioni 112

L’Assemblea Regionale approva lo stanziamento di 41 milioni di euro per i danni provocati dal ciclone Harry. Gli interventi di Schifani e Savarino.

L’Assemblea Regionale ha approvato una legge proposta dal governo che stanzia quasi 41 milioni di euro per gli interventi urgenti a rimedio dei danni causati dal ciclone Harry. Nel dettaglio, 20 milioni di euro sono assegnati alla Protezione civile, 5 al fondo di solidarietà per la pesca, e 5 al settore agricoltura. E poi, i titolari delle concessioni sul demanio balneare non pagheranno il canone per il 2026: e si tratta di 10 milioni di euro.

E poi, da febbraio a giugno i residenti delle province di Messina e Catania sono esonerati dal pagamento del pedaggio autostradale nei caselli di Taormina, Giardini Naxos e Roccalumera: e per i mancati introiti la Regione verserà 800 mila euro al Cas, il Consorzio autostrade siciliane. Schifani commenta: “E’ un segnale concreto di attenzione verso le popolazioni e le attività produttive. Ringrazio i deputati di maggioranza e di opposizione dell’Assemblea per il senso di responsabilità dimostrato con l’approvazione della norma per i 41 milioni di euro che si sommano ai 50 già stanziati dalla giunta regionale. Ripeto: bisogna agire presto e bene per ripristinare condizioni di vivibilità e consentire il riavvio delle attività economiche”.

E l’assessore a Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, aggiunge: “Il governo Schifani è a lavoro per altre misure di sostegno, anche con il ricorso alla finanziaria regionale, l’Irfis, per sostenere le attività produttive danneggiate. Poi puntiamo a ottenere dal governo nazionale deroghe per dimezzare i tempi delle autorizzazioni ambientali indispensabili alla ricostruzione”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)