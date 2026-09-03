Damiano Petitto, eseguita l’autopsia: si attendono gli esiti per fare luce sulla morte. Domani i funerali, Canicattì si ferma

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È ancora da ricostruire nei dettagli quanto accaduto a Damiano Petitto, il 43enne di Canicattì trovato morto domenica mattina in contrada Pidocchio. L’uomo era scomparso il pomeriggio precedente, sabato 29 agosto, facendo scattare le ricerche.

Ieri, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato effettuato l’esame autoptico disposto dalla Procura. L’incarico è stato affidato al medico legale Alberto Alongi, che avrà sessanta giorni per depositare la relazione conclusiva. Gli accertamenti medico-legali potrebbero essere determinanti per stabilire le cause del decesso e chiarire se vi siano ulteriori elementi utili alle indagini.

Il corpo di Petitto è stato trovato a circa un chilometro dalla sua automobile e senza le scarpe. Circostanze che, insieme alla dinamica ancora poco chiara, hanno spinto la Procura ad approfondire ogni aspetto della vicenda.

Il procedimento è coordinato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna. Al momento non risultano persone formalmente indagate e non è stata accertata l’esistenza di un reato. Saranno gli ulteriori accertamenti, compresi gli esiti dell’autopsia, a fornire un quadro più preciso.

Intanto, domani Canicattì si fermerà per l’ultimo saluto al 43enne. I funerali saranno celebrati alle 10.30 nella chiesa della Madonna della Rocca. Dopo la funzione religiosa, il feretro sarà trasferito al cimitero di via Nazionale.