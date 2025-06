Dall’insularità alla rete: lo stato dell’arte digitale in Sicilia rispetto al resto d’Italia

Condividi

In un’epoca dominata dalla connettività, analizzare il livello di digitalizzazione di una regione come la Sicilia significa andare ben oltre i numeri. Vuol dire indagare se e quanto l’essere un’isola influisca sull’accesso alle tecnologie, sull’utilizzo dei servizi digitali e sulla possibilità di sviluppare una cultura digitale diffusa. La Sicilia, con i suoi oltre cinque milioni di abitanti, rappresenta una realtà complessa e affascinante, dove l’evoluzione digitale non segue necessariamente i ritmi del Nord Italia, ma racconta comunque una storia di progressi e potenzialità inespresse.

Secondo i dati aggiornati al 2024, circa l’81,6% della popolazione siciliana utilizza regolarmente internet. Si tratta di una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale, che supera l’87%, ma comunque in crescita costante. Questo significa che, sebbene la Sicilia resti lievemente indietro rispetto al resto del Paese, il divario digitale si sta lentamente colmando. La diffusione di internet è sempre più capillare, soprattutto nelle grandi città come Palermo, Catania e Messina, dove le infrastrutture digitali sono più sviluppate. Restano però evidenti le difficoltà nelle aree interne e montane, dove la copertura della banda larga e ultra-larga è ancora parziale e discontinua.

Competenze digitali: il vero nodo della transizione

Il vero ostacolo alla digitalizzazione della Sicilia, tuttavia, non è solo infrastrutturale, ma culturale. Il livello di competenze digitali di base tra i cittadini siciliani è sensibilmente più basso rispetto alla media europea e anche rispetto al Nord Italia. Solo il 36% circa della popolazione del Mezzogiorno ha competenze digitali adeguate, un dato preoccupante se confrontato con l’obiettivo dell’Unione Europea di raggiungere l’80% entro il 2030. Questa carenza si riflette in modo diretto sull’uso delle tecnologie avanzate, sia in ambito domestico che professionale, rallentando l’adozione di strumenti digitali da parte delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e persino del sistema educativo.

Il motore digitale della nuova Sicilia

Eppure, non mancano i segnali positivi. La pandemia ha accelerato il processo di digitalizzazione in tutta Italia, e la Sicilia non ha fatto eccezione. L’utilizzo dei social media, delle piattaforme per la didattica a distanza, degli e-commerce e dei servizi di streaming è cresciuto in modo esponenziale. L’intrattenimento digitale, in particolare, rappresenta uno dei settori più vivaci e promettenti dell’intero ecosistema digitale siciliano. Eventi come Etna Comics, che ogni anno richiama a Catania decine di migliaia di appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop, testimoniano una fame di contenuti digitali che cresce di anno in anno.

Anche il gaming online registra un forte incremento, con un numero sempre maggiore di giovani (e non solo) che si avvicinano al mondo del gioco in rete. In questo contesto, titoli di intrattenimento online come crazy time stanno diventando sempre più popolari, segno di una partecipazione attiva alla cultura digitale globale. Le piattaforme di gioco, streaming e contenuti immersivi trovano un pubblico appassionato, nonostante le lacune infrastrutturali che ancora penalizzano alcune aree della regione.

Turismo, cultura e agroalimentare: i settori che crescono con il digitale

Non solo svago. Anche in settori strategici come il turismo, la cultura e l’agroalimentare, la digitalizzazione sta aprendo nuove frontiere. I portali di promozione turistica, le esperienze virtuali nei musei, le piattaforme di e-commerce per i prodotti locali stanno contribuendo a ridurre la distanza geografica tra la Sicilia e il resto del mondo. Progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale e linguistico, come quelli legati al recupero del dialetto siciliano online — oggi disponibile anche su Google Translate e Telegram grazie all’opera della Cademia Siciliana — dimostrano quanto la dimensione identitaria dell’isola possa trovare spazio e valore anche nel mondo digitale.

L’effetto isola: limite strutturale o opportunità strategica?

Ma l’essere un’isola, inevitabilmente, ha un peso. Sul piano logistico, l’insularità comporta maggiori costi per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche. I collegamenti fisici, come i cavi sottomarini, sono essenziali per garantire l’accesso ad internet ad alta velocità, ma richiedono investimenti importanti e una pianificazione a lungo termine. Anche l’approvvigionamento energetico e la distribuzione dei dispositivi tecnologici subiscono rallentamenti e rincari. Questo incide sia sullo sviluppo imprenditoriale legato alla tecnologia, sia sull’accessibilità economica dei cittadini, che possono trovarsi esclusi dal mercato per ragioni puramente logistiche.

Eppure, la posizione geografica della Sicilia potrebbe anche trasformarsi in un punto di forza. Situata al centro del Mediterraneo, l’isola può ambire a diventare un hub digitale strategico per le connessioni tra Europa, Africa e Medio Oriente. Già oggi alcuni cavi internazionali di trasmissione dati passano attraverso la Sicilia, rendendola un nodo cruciale per il traffico informatico globale. Se ben sfruttata, questa condizione potrebbe generare nuovi investimenti, creare occupazione specializzata e valorizzare il capitale umano locale.

Un ponte digitale tra centro e periferia

In conclusione, la digitalizzazione in Sicilia è una realtà in divenire, con molte luci e qualche ombra. Se da un lato restano da colmare ritardi strutturali e culturali, dall’altro non mancano le energie creative e imprenditoriali per affrontare la sfida. Il futuro digitale dell’isola dipenderà dalla capacità di investire in infrastrutture, nella formazione delle competenze e nella valorizzazione delle eccellenze locali. Un’isola può essere periferica solo se lo decide chi la abita. In un mondo sempre più connesso, anche la Sicilia può diventare protagonista, trasformando il proprio “essere isola” da limite geografico a risorsa digitale.