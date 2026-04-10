Dalle lezioni di nascosto ai banchi di scuola: le mamme dello Zen si riprendono il futuro, Aldo Mucci: “Che meraviglia”

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“Dalle lezioni di nascosto per paura dei mariti alla libertà di sedersi di nuovo tra i banchi, con quaderni e penne in mano. Allo Zen, – dichiara Mucci – uno dei quartieri più complessi di Palermo, un gruppo di mamme ha deciso di non accettare un destino già scritto. Da febbraio frequentano i corsi del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) presso la scuola Falcone per conseguire la licenza media. Una sfida silenziosa ma potente, che rompe stereotipi di genere, culturali e sociali radicati. Queste donne portano con sé storie difficili: vite segnate da povertà, responsabilità familiari precoci, abbandono scolastico e, in alcuni casi, timore di esprimere il desiderio di studiare. Eppure, oggi scelgono di investire su se stesse. “Il riscatto passa dall’istruzione”, raccontano le protagoniste e chi le sostiene. Un messaggio chiaro che contrasta con l’immagine spesso stereotipata del quartiere Zona Espansione Nord.

I dirigenti scolastici – continua Mucci – hanno raccolto con entusiasmo la sfida. Le lezioni si svolgono in un ambiente che queste donne stanno contribuendo a rendere più accogliente, talvolta ripulendo e curando gli spazi stessi. Tornare a scuola da adulte, spesso madri di figli in età scolare, significa rompere un circolo vizioso. L’istruzione femminile ha un impatto moltiplicatore: migliora l’autostima, apre opportunità lavorative, influenza positivamente l’educazione dei figli e rafforza il tessuto sociale del quartiere. È una storia di tenacia, di resistenza quotidiana contro i pregiudizi che ancora oggi vorrebbero confinare le donne di certi quartieri al solo ruolo domestico. Invece loro scelgono il futuro: un diploma, una maggiore consapevolezza, la possibilità di scegliere. Nel quartiere che troppo spesso viene raccontato solo per i suoi problemi, queste donne stanno scrivendo un capitolo diverso. Fatto di quaderni aperti, di curiosità ritrovata e di una comunità che, passo dopo passo, si rialza. Una lezione per tutta Palermo: il cambiamento parte dall’interno, dai banchi di scuola e dalla determinazione di chi decide di non arrendersi” – conclude Mucci.