Dall’Arancio più acqua nell’Agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 87

Approfittando dell’attuale periodo di pioggia, fino a 250 litri di acqua al secondo sono stati recuperati dal torrente Senore e convogliati nel lago Arancio. Ciò tramite dei lavori in corso nelle tre traverse del Senore, tra i Comuni di Sambuca di Sicilia e Contessa Entellina, quindi tra le province di Agrigento e Palermo. Le opere, programmate dalla cabina di regia regionale contro l’emergenza idrica, sono state curate dal Dipartimento regionale tecnico e progettate dal Genio civile di Agrigento. La durata prevista è di tre mesi e il costo complessivo ammonta a 320.000 euro. Sono stati puliti e resi attraversabili i canali rimuovendo detriti e vegetazione. In tal modo l’acqua del torrente, che finora è stata dispersa, è stata invece captata e convogliata nella diga Arancio che potrà di conseguenza accumulare maggiore risorsa idrica per uso irriguo. Con il flusso attuale si potranno convogliare fino a 500 mila metri cubi al mese verso l’invaso.